Mann tiltalt for heleri av 20 millioner tilknyttet Lime-saken

Den 40 år gamle Furuset-mannen er tiltalt for å ha disponert 20,4 millioner kroner i perioden mellom 2010 og 2013. Påtalemyndigheten mener pengene var utbytte av straffbare handlinger.

Mannen var innehaver av flere butikker tilknyttet dagligvarekjeden Lime. Han er også tiltalt for bedrageri ved å forlede Nav til å utbetale uberettigede trygdeytelser til to personer som jobbet i butikkene.

Tiltalen omfatter også to tilfeller av å ha hjulpet en utlending til ulovlig opphold i Norge. Mannen skal ha etablert fiktive arbeidsforhold med to personer og gjennom dette ordnet oppholdstillatelse for to personer.

Han er dessuten tiltalt for å ha brukt seks personer som ikke hadde lovlig opphold i Norge som arbeidskraft.

Tiltalen mot 40-åringen omfatter også forsikringsbedrageri, salg av alkohol uten bevilling og falsk forklaring.

Rettssaken starter mandag og skal etter planen gå fram til 27. september.

I det store komplekset i Lime-saken, der 13 personer er tiltalt, er det ventet dom i oktober/november. I november i fjor la aktor ned påstand om 13 års fengsel for hovedmannen som er tiltalt for grov menneskehandel og en rekke andre forhold.

Etterforskningen i Lime-saken startet da politiet og flere offentlige etater aksjonerte mot 20 butikker i Lime-kjeden i Rælingen, Oslo, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

