Mann knivstukket i Oslo

Oslo politidistrikt bekrefter at en mann er utsatt for en voldshendelse, og at han nå behandles hos legevakten.

– Første kontakt var ved en gangbro ved Grorud T-banestasjon. Det har så flyttet seg i retning mot Ammerudhellinga, hvor fornærmede har blitt angrepet av flere personer og blitt påført skader i hoderegionen – trolig ved bruk av kniv, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

Aune sier det trolig dreier seg om tre personer, og at det fremstår som en uprovosert handling.

– Vi ønsker kontakt med vitner og folk som har vært i området som kan ha sett noe. Hvis noen tror de har opplysninger i saken, oppfordrer vi dem til å ringe politiet, sier Aune.

