Bridgespillere tiltalt for millionunndragelse

En 60 år gammel mann er tiltalt for å ikke ha oppgitt bridgeinntekter på totalt 10,46 millioner kroner på selvangivelsene for inntektsårene fra 2006 til 2014.

En 47-åring skal ha unnlatt å føre opp totalt 7,52 millioner kroner for inntektsårene 2005 til 2014.

Begge to møter i Oslo tingrett mandag til torsdag, tiltalt for brudd på ligningsloven.

– Han forsto eller burde forstått at unnlatelsene av å opplyse om inntektene kunne føre til en skattemessig fordel på ca. kr 2.500.000. Forholdet er grovt fordi unnlatelsene gjaldt et meget betydelig beløp og pågikk over flere år, heter det i tiltalene mot begge, tatt ut av Oslo statsadvokatembete.

