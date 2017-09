Brann i to biler i Oslo

– Vi fikk melding klokken 1.50 om at det var brann i en bil, og at det trolig ikke var spredningsfare. Når vi kommer fram, ser vi at det er det, og at det har tatt fyr i nok en bil. Begge bilene er parkert i nærheten av et skogholt, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet prøver å komme i kontakt med folk som kan ha sett eller hørt noe.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken. Først må vi få slukket brannen, så kan vi komme tilbake til det, sier Aune.

