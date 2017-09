Støre på dagstur til fire fylker

Temaer som skole og tidlig innsats, lærlinger og trygt arbeidsliv står på programmet.

Turen starter i Møre og Romsdal mandag morgen. Der skal Støre besøke Allanengen skole i Kristiansund og presenterer Arbeiderpartiets kunnskapspakke for Kristiansund.

Ved lunsjtider befinner Ap-lederen seg på Sørstranda i Florø, der han skal rydde plast sammen med folk fra Norges Fiskarlag. Fra Sogn og Fjordane bærer det videre til Hordaland, der han besøker en byggeplass på Straumsfjellet utenfor Bergen. Her vil han snakket om trygt arbeidsliv og rekruttering til yrkesfag. Ettermiddagen tilbringes i Rogaland og Stavanger. Her er også forholdene i arbeidslivet tema for et møte med arbeidere fra flere bransjer. Han møter også tidligere partileder Gro Harlem Brundtland til en samtale.

