Solberg: Nå skapes det mange nye arbeidsplasser

Det er niende måned på rad at arbeidsledigheten går ned, skriver Nav i sin rapport for august. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 9.300 personer og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er gledelig at ledigheten faller ytterligere.

– Særlig gledelig er det at ledigheten nå også går ned blant de unge. Det skapes mye nytt og mange nye jobber i Norge nå, sier Erna Solberg.

Statsministeren sier tallene viser at regjeringens politikk har fungert.

– Det er nok en understreking på at det bildet Arbeiderpartiet har tegnet av norsk økonomi og regjeringens politikk, ikke stemmer.

Solberg sier til NTB at nedgangen er sterkere enn hva de forventet før sommeren.

– Men vi har sett gjennom nasjonalregnskapstallene at veksten er sterk i norsk økonomi, sier statsministeren.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå i august.

– Vil falle videre

– August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier at arbeidsmarkedet er i rask bedring.

– Ledighetstoppen etter oljeprissjokket er definitivt bak oss, og den positive utviklingen vi har hatt på arbeidsmarkedet gjennom 2017, fortsetter, sier Hauglie.

Flere ledige jobber

Hun sier at ledigheten går ned over praktisk talt hele landet og i nesten alle bransjer.

– Og som statsministeren sier: Det er særlig gledelig at ledigheten går ned blant de unge. Nedgangen er på hele 18 prosent, og det skal vi glede oss over alle sammen, sier Hauglie.

– Vi ser også at det meldes flere ledige stillinger til Nav, vi ser at permitteringene er halvert og dette betyr at flere kommer ut i jobb, fortsetter Hauglie.

Arbeids- og sosialministeren sier at selv om de registrerte ledighetstallene til Nav er gode, så vet de at det er mange som står utenfor arbeidslivet, som blant annet mottar helserelaterte ytelser, deriblant mange unge.

– Mitt mål er å gå enda flere av dem inn i arbeidslivet, fordi vi vet at jobb ville vært helsefremmende for dem. Der har vi fortsatt en stor jobb å gjøre, sier Hauglie til NTB. Hun sier jobbskaping først og fremst er måten å få flere unge ut i arbeidslive på, men at de blant annet også må sørge for tettere oppfølging.

– Ventet

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier nedgangen er helt som ventet.

– Justert for vanlige sesongeffekter falt antall registrerte helt ledige med 1.387 personer, mens ledige inklusive personer på arbeidsmarkedstiltak avtok med 1.156, sier Aamdal.

Han sier at det over det siste året har vært en liten oppgang i antall personer som har gått ledige over 78 uker, mens antallet korttidsledige har falt.

