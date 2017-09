Nye planer for norsk-svensk togrute

– De analyser vi har gjort, viser at Oslo-Stockholm har unike forutsetninger for å være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Så lønnsom at det delvis kanskje til og med er en kommersiell lønnsom investering. Da er det veldig naturlig å gå ut og spørre næringslivet om de er interessert, sier Jonas Karlsson, administrerende direktør i selskapet Oslo-Stockholm 2.55.

Selskapet eies av Karlstad kommune, Region Värmland, Region Örebro län og Örebro kommune. Selskapets mål er å påskynde utbyggingen av bedre togtrafikk mellom den norske og svenske hovedstaden.

16 selskap fra ni land møtes mandag ettermiddag på Örebro slott for å ha sitt første arbeidsmøte etter at Oslo-Stockholm 2.55 i vår laget en utredning om saken.

