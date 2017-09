Mann og kvinne fengslet for knivstikk på Tøyen

Det melder VG. De to ble pågrepet etter at en kvinne ble knivstukket på Tøyen i Oslo onsdag, og de er begge siktet for drapsforsøk og medvirkning.

Den 28 år gamle kvinnen som ble knivstukket, er utenfor livsfare.

Ifølge politiet var begge de to pågrepne i omgangskretsen til 28-åringen.

Politiet har foreløpig ikke avklart hvorvidt knivstikkingen skjedde inne i leiligheten eller utenfor, men sier spor tyder på at de involverte har vært inne i leiligheten. Det er også funnet blodspor i oppgangen til leiligheten i Tøyengata.

