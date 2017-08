ESA stiller spørsmål om norsk bokavtale

Den gjeldende avtalen, som blant annet sikrer fastpris på norske bøker, går ut til neste år. ESA har stilt spørsmål til Næringsdepartementet om hvordan bokbransjens unntak fra konkurranseloven begrunnes, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi ønsker å undersøke om bokavtalen går for langt. Foreløpig bare spør og graver vi. Vi har ikke konkludert, sier konkurranse- og statsstøttedirektør Gjermund Mathisen i ESA.

Daglig leder Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen virker ikke nevneverdig bekymret for at kontrollorganet stiller spørsmål rundt avtalen.

– Jeg er sikker på at de vil konkludere med at dette er i orden, sier han og tror avtalen får leve i fred.

– Hvis ESA har et ønske om å fjerne den, da har de en lang vei å gå, sier han. Einarsson påpeker at den norske avtalen har en relativt kort fastprisperiode og gir et visst rom for rabatter, noe som gjør den mer fleksibel enn bokavtaler i andre europeiske land.

(©NTB)