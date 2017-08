Terrortiltalt verdaling risikerer ti års fengsel

Statsadvokaten har ifølge Trønder-Avisa tiltalt mannen for blant annet å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Han er også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner.

Paragrafen har en strafferamme på inntil ti års fengsel. Mannen nekter straffskyld.

Sendte 2.500 meldinger til kamerat

Rettssaken starter i Oslo tingrett 2. oktober og skal etter planen avsluttes den 20. Det er foreløpig kalt inn tolv vitner i saken.

Et av de mest sentrale vitnene i etterforskningen har vært en annen verdaling, som skal ha mottatt over 2.500 meldinger fra 33-åringen, sendt fra Syria, skriver Trønder-Avisa.

Tre trøndere dro

Den 33 år gamle, etnisk norske mannen erkjenner å ha oppholdt seg i Syria fra desember 2014 til slutten av april 2016. Da ble han pågrepet av tyrkiske myndigheter ved en grensepassering. Han ble sittende fengslet i byen Gaziantep fram til han ble deportert av tyrkiske myndigheter i august i fjor.

Politiets sikkerhetstjeneste opplyste den gang til NTB at de ikke ba om at mannen skulle utleveres til Norge, det var Tyrkia som valgte å deportere han.

33-åringen er en av tre trøndere som reiste til Syria, ifølge TV 2. De to første som dro, var et par, en kvinne fra Verdal og en mann fra Levanger. Begge var i 20-årene og hadde konvertert til islam. 33-åringen var en bekjent av paret og dro noe senere. Mannen fra Levanger skal ha blitt drept i Syria.

Flere rettssaker

Fem personer i Norge er så langt dømt for deltakelse den ytterliggående jihadistgruppen Den islamske staten (IS).

Men flere sitter for tiden i varetekt, og det er ventet at rettssakene deres vil bli gjennomført i løpet av høsten. I fjor ble det anslått at rundt 90 personer reist fra Norge for å slutte seg til IS. Rundt 20 fra Norge er meldt drept i landet og 30 skal være kommet tilbake.

