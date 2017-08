Opptur for Ap og rødgrønt flertall på VG-måling

Målingen, som er utført av InFact for VG, viser en oppslutning på 29 prosent for Arbeiderpartiet. Partiet går opp 1,4 prosentpoeng fra forrige gang.

– Konklusjonen er at Ap spretter litt tilbake fra det voldsomme negative bildet som har vært. Neste måling vil vise om det er en begynnelse på en oppgang, om de klarer å flate ut, eller om nedgangen fortsetter likevel, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.

Aps tidligere rødgrønne partner SV blir stående på 6,6 prosent, mens Sp er ned 0,8 prosentpoeng til 11,2.

Frp går fram ett prosentpoeng, til 13 prosent, mens Høyre går 0,7 tilbake og får 21,5 prosent. KrF får 5,5 prosent (+0,2), mens Venstre ligger under sperregrensen med 3,4 prosent (-0,2). Dette er en tilbakegang sammenlignet med 2013-resultatet for alle partiene. Med 73 mandater er de fire partiene et godt stykke unna fortsatt flertall på Stortinget.

MDG går så vidt tilbake, men får likevel solide 4,8 prosent (-0,1). Rødt går 0,5 prosentpoeng tilbake, til 3,1 prosent.

Barometeret viser resultater fra to målinger med 1000 respondenter per måling. Ingen av endringene er statistisk signifikante.

