Mann og kvinne siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Tøyen

De to personene som ble pågrepet etter at en kvinne ble knivstukket på Tøyen i Oslo onsdag, er begge siktet for drapsforsøk og medvirkning.