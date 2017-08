Kirkeasylanter i Kristiansand får bli i Norge

Den afghanske konvertitt-familien gikk i kirkeasyl i Vågsbygd kirke i november. De hadde da fått avslag på søknad om opphold, og ble ikke trodd på at de hadde konvertert fra islam til kristendom.

Etter sju måneder i kirken, og etter først å ha fått nei to ganger, fikk familien i juni beskjed om at de skulle få møte UNE tirsdag og onsdag denne uka. Som følge av dette fikk de i mellomtiden midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Svar var ikke ventet før om to-tre uker, men allerede torsdag, kun en dag etter høringen, kom avgjørelsen om at firebarnsfamilien får oppholdstillatelse.

– Det er så utrolig deilig. Jeg fikk en SMS fra advokaten om å ringe så fort jeg kunne. Og da beskjeden var at de fikk opphold, var det vidunderlig, sier sogneprest Nils Terje Andersen i Vågsbygd kirke til Fædrelandsvennen.

I anledning vedtaket fra UNE, arrangeres det en samling for familiens støttespillere i Andersens kirke.

– Vi har et ønske om å fortelle det til alle på likt, slik at familien kan dele nyheten selv, sier sognepresten, som lenge har støttet den afghanske familien i at de faktisk er konvertitter slik de har forsøkt å overbevise UNE om.

UNE har slått fast at afghanske konvertitter risikerer forfølgelse, og derfor har rett til beskyttelse i Norge.

