Borgerlig flertall i ny TV 2-måling

De fire borgerlige partiene er inne med 86 stortingsmandater på TV 2s meningsmåling torsdag fra Kantar TNS. Det er to flere enn i onsdagens måling, og det er MDG som har mistet to av de tre mandatene de hadde på forrige måling. Det er borgerlig flertall til tross for at Venstre måles under sperregrensen.

De rødgrønne, SV, Ap og Senterpartiet får 81 mandater, like mange som på onsdagens måling.

Fremskrittspartiet går tilbake et halvt prosentpoeng til 14,9 prosent. Det ville gitt 28 mandater. Til gjengjeld går Høyre noe fram og ender på 25 prosent (+0,3). Det ville gitt 47 mandater, ett mer enn på onsdag. KrF står nesten på stedet hvil med 4,1 prosent (-0,1) og åtte mandater. Venstre er fortsatt under sperregrensen og måles til 3,8 prosent (+0,2). Det ville gitt tre distriktsmandater, ett mer enn i onsdagens måling.

Aps oppslutning øker med 0,4 prosentpoeng til 27,1 prosent. Det ville gitt 50 mandater, ett mer enn i onsdagens måling. Senterpartiet er uendret på 11,1 prosent. Det ville gitt partiet en rekordstor stortingsgruppe på 21 representanter. SV holder fortsatt sperregrensen på avstand, selv etter en ny tilbakegang på 0,6 prosentpoeng. En oppslutning på 5,3 prosent ville gitt ti mandater, ned ett mandat fra onsdag.

MDG får 3,2 prosent (-0,3) og Rødt måles til 3,3 prosent (+0,5). Begge får en representant på Stortinget med denne oppslutningen.

Til sammen 1.991 personer er intervjuet i målingen mellom 28. og 31. august. Feilmarginen på målingen er mellom 1,2 og 2,1 prosentpoeng.

