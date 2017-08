Siv Jensen: Veldig stolt av Sylvi Listhaug

Under Dagbladets partilederutspørring onsdag fikk hun flere spørsmål om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) mye omtalte reise til Sverige dagen i forveien.

Jensen tok partifellen i forsvar.

– Jeg er veldig stolt av Sylvi Listhaug og alle andre Frp-politikere som står på sammen med meg over hele landet. Man vinner valg gjennom å være et lag, sa Frp-lederen.

– Gjennom hele debatten har vi turt å sette integrerings- og innvandringsspørsmål på dagsordenen. De fleste vil ikke diskutere sak, fortsatte hun.

Jensen understreket at Frp er den fremste forkjemperen for de frihetsverdiene mange innvandrere har kommet til Norge for å ta del i.

Hun ville heller ikke si unnskyld til Stockholms befolkning for Listhaugs svartmaling av situasjonen i enkelte av den svenske hovedstadens forsteder, slik Stockholms byrådsleder krevde tirsdag.

– Jeg mener det er viktig å sette søkelys på hvordan disse forholdene utvikler seg i vårt naboland, sa Jensen.

(©NTB)