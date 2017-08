Oslo Børs hentet seg inn igjen

Omsetningen onsdag ble 3,95 milliarder kroner.

De fleste av de mest omsatte selskapene onsdag falt i verdi. Marine Harvest toppet omsetningslisten og økte med 0,4 prosent. Statoil var først på fjerdeplass på omsetningslisten og økte med 0,7 prosent. Vinnerne blant de mest omsatte var Norsk Hydro som var opp 2 prosent, Telenor +1,7 prosent og Storebrand +1,9 prosent.

Blant taperne var det flere Fredriksen-selskaper. Frontline falt 5,1 prosent, Golden Ocean Group var ned 0,8 og Subsea 7 falt 0,9 prosent.

Stemningen på de toneangivende børsene i Europa var også god onsdag. CAC 40 i Paris steg en halv prosent, og det samme gjorde FTSE 100 i London. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,6 prosent.

Prisen på nordsjøolje falt noe etter å ha snust på 52 dollar fatet på formiddagen. Ved børsslutt onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 51,4 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 45,9 dollar fatet og faller langt mer enn nordsjøoljen.

