Nordmenn økte forbruket i juli

Omsetningen i mai-juni gikk ned med 0,6 prosent, så tallene for perioden juni-juli føyer seg dermed inn i den langsiktige trenden, som har vist en jevn stigning siden i fjor høst, ifølge SSB.

Det er salget på bensinstasjonene og i klesbutikkene som mest bidro til økningen i omsetningsvolumet fra juni til juli i år. Også salg av byggevarer økte, mens dagligvarebutikkene og butikker med salg av sportsutstyr hadde en nedgang i denne perioden.

– Øker mer enn forventet

Veksten i omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene, som omsatte 0,9 prosent mer enn i september, var noe større enn mange ventet på forhånd. Nordea Markets ventet en nedgang på 0,2 prosent, mens DNB Markets håpet på en mer positiv trend.

– Dagens tall indikerer at Norges Banks prognoser om at det private forbruket kommer til å øke med 2,1 prosent i 2017 er for forsiktig, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en kommentar til tallene. Han mener at selv med en moderat økning vil Norges Bank måtte oppjustere sine tall, og anslår en vekst på 2,5 prosent totalt i 2017.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,8 prosent i perioden mai-juli 2017 sammenlignet med samme periode 2016.

Varekonsumet gikk ned

Husholdningens varekonsum fra juni til juli falt med 0,1 prosent etter å ha steget med samme sifre måneden før. Mye skyldes mindre forbruk av strøm, som gikk ned med 2,2 prosent, mens forbruket av mat og drikkevarer falt med 0,3 prosent i samme periode.

Kjøp av biler og drivstoff gikk opp med 0,5 prosent fra juni til juli, mens det var en liten oppgang i omsetning av andre varer, drevet av sterk vekst i kjøp av klær og sko.

(©NTB)