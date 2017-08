Kvinne knivstukket og kritisk skadd i Oslo – to pågrepet

– Kvinnen er knivstukket flere ganger, sier operasjonsleder Christian Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 20.46 onsdag kveld.

Operasjonslederen opplyser at de raskt fikk kontroll på den mistenkte kvinnen etter at de kom til stedet. Klokken 22.10 opplyste politiet at ytterligere en person var pågrepet.

– Det er en mann i 30-årene. Kvinnen som er pågrepet er i 20-årene sier operasjonslederen.

Det er ikke avklart om knivstikkingen skjedde inne i en leilighet eller utenfor.

– Det var mye blod i oppgangen, sier Engeseth.

Det er ikke kjent hvilken relasjon de to kvinnene har. Politiet jobbet onsdag kveld med å sikre spor på åstedet samtidig som vitner ble avhørt. Identiteten til kvinnen som ble knivstukket var ikke avklart ved 22-tiden.