 Forbrukere sultne på ny ordning med aksjesparekonto 

Siden forskriftene om aksjesparekonto kom i juni, har det vært en hektisk sommer både for dem som skal tilby ordningen og dem som skal bruke den. Nordea hatt opp mot 200 henvendelser om dagen den siste tiden, noe som var mer enn ventet.

– Det har vært et sug i markedet etter et produkt som gjør det lettere og mer skattegunstig å spare i aksjer og aksjefond. Vi har ikke tidligere opplevd så stor pågang ved lansering av et nytt sparealternativ, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge til NTB.

Banken har rigget seg til med eget team på 15 personer for å ta unna pågangen.

I tillegg til at ordningene rundt ASK måtte raskt på plass, må sparerne også kjappe seg litt framover. Hvis de overfører midlene sine fra nåværende aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis over på en aksjesparekonto, slipper de nemlig å betale skatt av fortjeneste, men skattefritaket gjelder bare i perioden 1. september til 31. desember. Siden transaksjoner og etablering kan ta litt tid, anbefales det ikke å komme løpende med alt i siste liten i romjula. På nyåret må man skatte som normalt av gevinst som realiseres.

Oppvåkning

Internettmeglerselskapet Nordnet har regnet ut hvor mye skatt hvermannsen kan spare til sammen i Norge ved å flytte verdier før nyttår.

– Det ligger 16 milliarder kroner på gata. Spørsmålet er om Ola og Kari gidder å bøye seg for å plukke opp pengene, sier Anders Skar, norgessjef i Nordnet.

Flere aktører NTB har snakket med påpeker at all medieomtalen om muligheten for å spare penger har økt pågangen.

– Nordmenn har våknet. De skjønner at sparing på bankkonto ikke er et godt alternativ nå som rentene er så lave, sier Storset.

Høye honorarer

Administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP kapital trekker fram et annet poeng han mener flere av de store fondsforvalterne underkommuniserer.

– Dette er særlig en mulighet for folk til å komme seg vekk fra de dyreste fondene som gir dårlig avkastning og der forvalterne tar 1,5 til 2 prosent av verdien. Mange har verdier plassert i slike høyt prisede fond og føler seg låst der fordi de må betale skatt av gevinsten de har fått tidligere hvis de realiserer midlene. Nå har de sjansen, og bør gripe den, til å flytte midlene til noe langt mer gunstig, uten å betale skatt, sier Gulbrandsen.

KLP mener kundene betaler 1,6 milliarder kroner for mye i honorar hvert eneste år. I snitt betaler norske fondskunder så mye som 1,43 prosent i honorar får å få forvaltet sine aksjefond.

Gulbrandsen oppfordrer folk til å ta en titt på kostnadene i sine nåværende fond, sjekke kostnader i ulike ASK-tilbud og omplassere mens de har muligheten skattefritt.

(©NTB)