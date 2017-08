Bane Nor tilbakeviser svensk kritikk

– Prosjektet innebærer at SJ må sløyfe morgentoget fra Stockholm til Oslo. De to øvrige avgangene kan kjøres som normalt. Det er med andre ord ikke snakk om en rasering av det populære hurtigtogtilbudet mellom den svenske og norske hovedstaden, sier konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane Nor.

Administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzon i Svenska Järnvegar skrev i et brev til Bane Nor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tirsdag at han var misfornøyd med progresjonen i oppgraderingen av toglinjen på norsk side. Han truet med at de tre daglige avgangene mellom Oslo og Stockholm sto i fare for å bli nedlagt. Begrunnelsen var at den varslede oppgraderingen av kontaktledningene på norsk side er besluttet utsatt med ni måneder og de konsekvensene det medfører.

– En eventuell beslutning fra SJ om å legge ned det populære togtilbudet, må nødvendigvis stå for SJ-sjefens regning, legger Kristiansen til.

Turen med hurtigtoget tar fem timer, mot en reise på ti timer med to eller tre togbytter dersom tilbudet blir tatt vekk.

Bane Nor sier det er ekstremt viktig å få utført moderniseringen det 66 år gamle anlegget. Arbeidene vil pågå i tre år og vil i størst mulig grad bli utført på en måte for å skjerme trafikken på banen.

I kritikken fra Fritzon ble det hevdet at det vil bli en byggeperiode på 48 måneder, men Bane Nor hevder på sin side at anleggstiden vil bli 36 måneder.

