37 droneklager hittil i år

En av dem som måtte punge ut, er en dronefører som fløy over en konsert i Bergen. I helgen fikk politiet tips om noen som fløy over Nordnes Sjøbad, uten at politiet kunne gå videre med saken. En kvinne skal ha fått kameraet rett mot seg mens hun skiftet, skriver Bergens Tidende.

– Dette er utrolig vanskelige saker. De som flyr dronen må spores opp, og det trenger man ressurser til, sier overbetjent Geir Lussand i bergenspolitiet. De ressursene var ikke der da de badende ble filmet lørdag, men søndag fikk politiet et tips.

– En mann hadde sett noen gutter ute på Nordnespynten. Guttene hadde bekreftet at de fløy en drone, men det var så få holdepunkter at vi ikke kan gå videre på det. Det er ingen spor som kan forfølges, sier politiinspektør Morten Ørn.

Juridisk rådgiver Elisabeth Amundsen i Datatilsynet, sier hennes inntrykk er at ubehagelige droneopplevelser er et stort problem, men at folk ikke vet hva de skal gjøre med det. Av rundt 10.000 henvendelser til tilsynets veiledningstjeneste for personvern i fjor, dreide 25 seg om droneflyging. Kun én droneklage ble registrert.

(©NTB)