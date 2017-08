Rekordmange fullfører videregående

Tallet er det høyeste siden målingene startet for 17 år siden, og er 0,3 prosentpoeng opp fra kullet før, opplyser Utdanningsdirektoratet.

– Det er svært positivt at flere elever fullfører videregående opplæring. Det er 1.000 flere elever som har gjennomført og fullført, sammenlignet med elevene som startet i 2010, sier direktør for statistikkavdelingen Irene Hilleren.

Andelen elever som fullfører innen fem år har lenge ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent. De siste årene har andelen som fullfører innen fem år, økt noe. For elevene som startet i 2011, var økningen på 0,3 prosentpoeng fra året før.

Færrest i Finnmark

Det er positiv utvikling i alle fylker. Flest fullfører og består i Akershus med 78 prosent. Færrest fullfører i Finnmark, med 63 prosent.

Norges nordligste fylke har imidlertid hatt en svært god utvikling i gjennomføringsandelen de siste årene. Andelen har økt med 14 prosentpoeng siden 2006-kullet.

Utdanningsdirektoratets tall viser også at forskjellene mellom skolene rundt om i landet faller. Forskjellen mellom fylket med høyest gjennomføring og fylket med lavest gjennomføring har sunket fra 27 til 15 prosentpoeng mellom 2006-kullet og 2011-kullet.

Yrkesfaglig

Det er fortsatt forholdsvis store forskjeller mellom elevene som har tatt studieforberedende studieprogram, og de som har tatt yrkesfaglige. 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.

Også innenfor denne gruppen spriker det. For de yrkesfaglige programmene markeres ytterpunktene med 45 prosent som fullfører og består blant elevene på restaurant- og matfag, og 81 prosent på medier og kommunikasjon.

Noen færre slutter

De siste tre skoleårene har andelen elever som slutter med videregående opplæring i løpet av skoleåret holdt seg relativt stabil på samtlige trinn.

For første år på videregående var andelen 5,1 i 2012/13, og 5,0 i 2015/16, for andreåret var andelen 5,2 og 3,8 i samme periode, mens for tredjeåret var det 5,2 og 4,6.

Andelen ungdom i aldersgruppen 16–25 år som er uten eller utenfor videregående opplæring var 15,9 prosent i 2016, ned fra 18 året før. Østfold og Finnmark har flest i denne gruppen, med andeler på henholdsvis 19,5 og 23,1 prosent. Lavest er den i Sogn og Fjordane, med 12,1 prosent.

I tillegg til at flere fullfører videregående opplæring viste tall fra Utdanningsdirektoratet nylig at fraværet på videregående skole har sunket med 40 prosent etter innføringen av fraværsgrense i fjor høst.

Fraværsgrensen innebærer at en elev ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i et fag for å få karakter i faget, uten å ha legeerklæring.

