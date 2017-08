Mor og voksen sønn ranet i hjemmet sitt på Nesøya

Bilen skal ha blitt sett «i nær tilknytning til åstedet like forut for og under ranet», skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding tirsdag kveld. De ber bileieren eller personer som kan ha sett bilen, ta kontakt.

Ifølge politiet truet to maskerte menn seg inn i huset på Nesøya i Asker. Beboerne ble holdt mot sin vilje under det væpnede ranet. Det ble fjernet en del ting, men politiet vil foreløpig ikke si noe om ransutbyttet eller hvor lenge ranerne oppholdt seg i boligen.

VG skriver at de har fått opplyst at huset tilhører et ektepar med toppjobber i næringslivet. Sønnen i huset og moren var hjemme da mennene tok seg inn. Politiet ønsker ikke å gi noen beskrivelse av gjerningsmennene, men ifølge VG er politiet på jakt etter en etnisk nordmann og en utlending.

– Vi fikk melding om hjemmeranet klokken 13.30. Det var to menn som truet seg inn i huset og holdt de to der. Det ble truet med våpen, men vi ønsker foreløpig ikke å gå ut med hva slags, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

De to er ikke fysisk skadd, men er sterkt preget av hendelsen. De er tatt vare på av helsepersonell.

– Vi foretar en rundspørring i området, sier Stokkli. Kriminalvakten i Oslo politidistrikt opplyser at det har blitt jobbet taktisk og teknisk, blant annet med en åstedsundersøkelse av boligen. Det er også gjennomført avhør av vitner.

Kriminalvaktleder Sara Fredriksen i Oslo politidistrikt sa ved 17-tiden til Budstikka at politiet mener å vite hvem ransmennene er.

– Ja, vi mener å ha rimelig gode indikasjoner på hvem de er.

