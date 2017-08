Mann og kvinne på Nesøya ranet i sitt eget hjem

Ved 18-tiden tirsdag kveld er ingen pågrepet i saken.

Ifølge politiet skal det ha vært to menn som truet seg inn i huset og holdt beboerne der mot sin vilje. Det ble fjernet en del ting, men politiet vil foreløpig ikke gå ut med hva eller hvor lenge ranerne oppholdt seg i boligen.

VG skriver at de har fått opplyst at huset der de to mennene trengte seg inn tilhører et ektepar med toppjobber i næringslivet. Sønnen i huset og moren var hjemme da mennene tok seg inn. Politiet ønsker ikke å gi noen beskrivelse av gjerningsmennene, men ifølge VG er politiet på jakt etter en etnisk nordmann og en utlending.

– Vi fikk melding om hjemmeranet klokken 13.30. Det var to menn som truet seg inn i huset og holdt de to der. Det ble truet med våpen, men vi ønsker foreløpig ikke å gå ut med hva slags, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

De to er ikke fysisk skadd, men er sterkt preget av hendelsen.

– Beredskapstemaet i Asker er varslet og vil sette i gang tiltak for å ta vare på dem, sier Stokkli.

De to gjerningsmennene skal deretter ha stukket fra stedet, men det er uvisst hvordan.

– Vi foretar en rundspørring i området, sier Stokkli.

Krimvaktleder Sara Fredriksen i Oslo politidistrikt sa ved 17-tiden til Budstikka at politiet mener å vite hvem ransmennene er.

– Ja, vi mener å ha rimelig gode indikasjoner på hvem de er.

