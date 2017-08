Listhaug får sterk kritikk fra tidligere partifelle

– Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske, skriver tidligere stortingsrepresentant og FpU-formann Jan Erik Fåne på sin Facebook-side, ifølge Dagens Næringsliv.

Han fortsetter med å hevde at målet hennes er å «skape motsetninger, hat, frykt og mistenksomhet» og skriver at han vil ta et annet valg i det kommende stortingsvalget enn tidligere, og Sylvi Listhaug er årsaken.

– Det er uanstendig, umoralsk og veldig farlig. Og hun får tydeligvis lov til å gjøre akkurat som hun vil av folk som burde vite bedre, skriver han.

Fåne, som etter politikerkarrieren har vært kommunikasjonsrådgiver og lobbyist og også engasjert seg i Høyre, ønsker ikke å kommentere saken ut over det han har skrevet på Facebook, skriver avisen.

Sylvi Listhaug selv mener at kritikken til Fåne er hul.

– At jeg får kritikk er ikke noe nytt. Det har vært en drittstorm lenge fra alle kanter. Jeg synes kritikken hans er hul, og han har ikke ett eneste eksempel å vise til. En person som Fåne hadde jeg forventet kunne belegge det han sier med fakta, og ikke bare slenge ut påstander, skriver Listhaug i en epost til avisen.

Verken statsminister Erna Solberg (H) eller partileder Siv Jensen (Frp) ønsker å kommentere saken.

