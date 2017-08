Erna Solberg ber Listhaug passe på

– Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, så er det for å illustrere deler av politikken man står for. Så må Sylvi passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier, sier Solberg til VG på spørsmål om hvorvidt Listhaugs reise til Sverige er et valgkampstunt.

Sveriges migrasjonsminister Heléne Fritzon avlyste tirsdag et møte med Listhaug i Stockholm og begrunnet dette med at hun ikke ville være en del av Listhaugs valgkamp i Norge.

– Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-soner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Fritzon i en epost.

