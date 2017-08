Dobbeltdrapstiltalt sier han ikke husker hvordan skuddene falt

– I dag har vi hørt tiltalte forklare seg omtrent på samme måte som han gjorde i tingretten, sier aktor Tobias Lindquister til NTB etter første dag av ankesaken i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

Dobbeltdrapstiltalte Bengt Ronald Hansen (60) erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett tirsdag. Han ble i juni dømt til 21 års fengsel i tingretten.

– Husker ikke

60-åringen er tiltalt for å ha drept sin thailandske kone Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn, Petchngam Songngam, kalt Belt. De to ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.

Forsvarer Stein Rønning, sier til NTB at hans klient har konkludert med at det var tre til stede, og han var den som kom inn med hagla.

– Han forsøker ikke å hente fram en annen person som skal ha begått udåden. Ut fra faktum slik han har blitt presentert for det, så har han erklært ansvar for å ha tatt livet av sin kone og stesønn, sier Rønning.

I retten forklarte Hansen at kona og stesønnen hadde pakket på kvelden den 28. august, ettersom de skulle flytte ut dagen etter. Hansen sa videre at han våknet tidlig på morgenen den 29. august, og at han da så at kona hadde pakket ned noen krystallglass han hadde fått av moren sin.

Da gikk han ned i boden og hentet og ladet hagla. Hansen har sagt at han hentet hagla i den hensikt å skremme kona. I retten tirsdag sa han at han ikke skjønner hvorfor han ladet våpenet.

Alvorlig skadd

– Han sier at fra han kom inn på rommet og det startet en krangel, så husker han ikke noe, sier Rønning.

60-åringen ble selv alvorlig skadd etter å ha rettet hagla mot seg selv. Oddvar Moen, seksjonsoverlege ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, informerte tirsdag om tiltaltes tilstand da han ble overført til Ullevål sykehus i Oslo den 29. august

Moen sa også at Hansen kommuniserte ved å skrive på lapper da han våknet fra koma. Tiltalte sa ikke noe om hva som hadde skjedd med kona og stesønnen, men ifølge Moen var han klar over hva som hadde skjedd med ham selv.

På forsvarerens spørsmål om tiltalte hadde skrevet at han hadde brukt hagle, svarte Moen at han ikke husket.

Det er ikke klart hvor mange personer som kan ha snakket med Hansen før Moen, og overlegen sa at han ikke kan utelukke at Hansen hadde fått informasjonen fra noen andre. Han sa imidlertid at han tviler på det, selv om han ikke ønsker å spekulere.

– Uklar

– Det vi kan dra ut av det han forklarte, var det at Hansen var våken og bevisst og ga uttrykk for at han visste hva som hadde skjedd, i det minste med ham selv. Så får vi komme tilbake og se om det kan kaste lys over tiltaltes forklaring om at han ikke husker noe, sier Lindquister.

Rønning sier at han opplevde at Moen var uklar om hva slags informasjon Hansen hadde fått før Moen snakket med ham.

– Han sa at mange var involvert i de operative inngrepene og behandlingen, så hva Hansen var gitt av informasjon rundt egen tilstand vet vi ikke, sier Rønning, og understreker at Moen var veldig forbeholden og ikke turte å spekulere.

Forsvareren sier at han tror dette kan bli klarere når en politibetjent som var til stede ved Nordlandssykehuset UNN og som også kommuniserte med tiltalte, skal vitne i retten.

Anket på stedet

Onsdag skal krimteknikere fra Kripos, en våpenekspert og vitner som bodde i samme hus som tiltalte og de drepte, forklare seg i retten. Det samme skal venner og bekjente av både tiltalte og avdøde.

Hansen ble i juni dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett for drapene, som ble begått i familiens hjem i Kirkenes. Han anket på stedet.

