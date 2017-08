Søviknes skal utredes for blodpropp

Statssekretær Elnar Remi Holmen i Olje- og energidepartementet opplyser overfor TV 2 at Søviknes legges inn på sykehus tirsdag. Der skal han utredes for blodpropp i beinet.

Søviknes har fått flyforbud av legen, og han må dermed stå over minst et valgkamparrangement.

Tidligere i sommer brakk statsråden ankelen i et danseuhell på oljeglatt underlag. Han var først forespeilet seks uker med gips og krykker, men 7. august kunne legene konstatere at skaden var verre enn først antatt. Det ble da klart at statstråden måtte opereres.

Søviknes hadde opprinnelig lagt opp til en omfattende valgkampturné i ukene fram til valget.

(©NTB)