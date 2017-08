Lysbakken holder beinhardt på fem SV-krav

I en utspørring hos TV 2 Nyhetskanalen mandag varslet Lysbakken at han kommer til å sette seg til forhandlingsbordet med «veldig tøffe krav» og en klar forventning om gjennomslag.

– Får vi ikke det, kommer vi til å gå fra det forhandlingsbordet uten en avtale, slo han fast.

Lysbakken mener det er et «glimrende utgangspunkt for oss» at Arbeiderpartiet på flere målinger nå ikke ser ut til å klare seg med å samarbeidet med Senterpartiet, men også må ta med SV på laget.

Ett av SVs fem krav er et løft for barnetrygden, som har stått stille i over 20 år.

– Vi skriver ikke under en avtale hvis vi ikke får gjennomslag for det kravet, fastholdt SV-lederen.

Partiets landsmøte vedtok i vår også å stille krav om kraftige kutt i de norske klimautslippene i neste periode, en profittfri velferd, flere lærere og norsk støtte til et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

