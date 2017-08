Kvinne funnet drept i Feiring i Akershus

– Vi fikk melding om at kvinnen ble funnet død på en privatadresse i Feiring, i Eidsvoll kommune, kl. 5.55. Etter omfattende politiaksjon ble den antatte gjerningspersonen pågrepet like før klokka 11.30, skriver politiet i en pressemelding.

Et stort område rundt en gård i Feiring har vært sperret av mandag formiddag, og væpnet politi har arbeidet på innsiden, blant annet med søk i terrenget.

Rundt klokka 11.30 beveget flere politifolk seg til et nytt område utenfor sperringene. Dette området ble etter hvert også sperret av. Kort tid senere ble det som trolig er den antatte gjerningsmannen kjørt bort fra dette stedet i en politibil.

Aktivitet mandag morgen

Ifølge en nabo var det politiaktivitet i området allerede klokka 6 mandag morgen.

En annen nabo sier til NTB at han hørte et politihelikopter surre over hustakene klokka sju.

– Da var politiet alt på plass, og etter hvert kom også ambulanser, sier han.

Søkte i terrenget

Flere politifolk har søkt gjennom terrenget i området, blant annet ute på et jorde.

– Det har vært minst 20 politifolk her, iført hjelm og vest. Det virker som først og fremst driver med tekniske undersøkelser i området, sa NTBs fotograf på stedet rundt klokka 10.45.

Et helikopter sirklet lenge over området. Det forsvant senere, men kom deretter tilbake og landet inne på det avsperrede området.

(©NTB)