Idrettshall nekter utleie til «prinsessekåring» for barn 

Kåringen er en del av den årlige Barrio Fiesta som har vært arrangert tre ganger tidligere. Nytt av året er Little Princess of Nordic 2017 der åtte deltakere i alderen tre til ni år skal konkurrere om tittelen, skriver VG.

– Det er ikke aktuelt for oss å akseptere noe sånt. Dette strider både mot idrettens og samfunnets verdier med barn helt ned i den alderen, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

Etter at Idrettskretsen fikk tips om innholdet på arrangementet søndag kveld, ga de beskjed til arrangørene om at de må kansellere festen eller finne et annet sted å arrangere festen.

Ellinor U. Lucero i MILES Production og Entertainment mener idrettskretsen har misforstått hva slags kåring dette er.

– Dette er ikke en skjønnhetskonkurranse, eller missekonkurranse, men en del av feiringen vår. Det handler om talent, om kunnskap, om kulturell ballast og hvordan man skal få et godt forhold til venner og familie og alt rundt seg, forteller hun.

Kritikken kommer helt uventet på henne.

– Dette er helt vanlig på Filippinene. Jeg har bodd tjue år i Norge, men aldri opplevd noe sånt. Dette handler om å promotere våre tradisjoner, sier hun.

