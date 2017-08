Nødraketter observert ved Hvaler

Det er godt vær og fine søkeforhold med flatt hav i området, opplyser redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB. Meldingen om de antatte nødrakettene kom inn ved halv ett-tiden natt til søndag. En halvtimes tid senere sier Namork at det er for tidlig å si hva som har skjedd.

– Redningsskøyta søker i området, og vi tar alltid utgangspunkt i at det er en reell nødsituasjon. Dessverre opplever vi ofte uvettig bruk av raketter og andre lignende effekter, særlig i helgene, forteller Namork.

Hun ber derfor folk tenke seg om før de sender opp røde raketter, nødbluss, kinesiske lykter eller annet som kan forveksles med nødsignaler.

– Vi bruker store ressurser på å undersøke slike observasjoner, og i verste fall kan det føre til at ressurser som trengs i en nødsituasjon blir bundet opp av falske alarmer, forklarer redningslederen. Hun ber folk varsle lokalt politi eller kystradioen dersom de skal sende opp kinesiske lykter eller lignende.

Lørdag kveld ble både båter og helikopter satt inn i et søk ved Tananger i Rogaland etter at det ble observert røde raketter. Det ble ikke gjort noen funn, og Namork sier det trolig var snakk om et tilfelle av uvettig bruk.

