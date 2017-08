Støre advarer mot et kaldere samfunn med Solberg ved roret

Etter to uker med den ene meningsmålingen etter den andre med Arbeiderpartiet under 30 prosent, skjerper Ap-leder Jonas Gahr Støre tonen i valgkampen.

– Nå må vi ta tilbake anstendigheten når norske politikere snakker om folk. Denne uken har integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) snakket om asylsøkere som om alle er terrorister. Ikke med rene ord, men det var det hun ville folk skulle høre. En slik tone svekker verdiene som gjør Norge til det vi er. Tiden er over hvor vi har ledende politikere som snakker slik om andre mennesker, sa Støre under et valgkamparrangement på Grünerløkka i Oslo lørdag.

Kaldere samfunn

– Summen av dette gjør at vi får et kaldere samfunn med mindre anstendighet. Det svekker oss som fellesskap. Statsminister Erna Solberg (H) gjør ikke noe annet enn å si at hun ikke ville ordlagt seg slik. Dette gjør oss som samfunn dårligere rustet til å møte utfordringene som ligger foran oss, sier Støre til NTB.

Ap-lederen avviser at angrepet kommer som en følge av dårlige målinger.

– Absolutt ikke. Mitt poeng er at ord teller, og måten vi er mot hverandre teller. Solberg kommer ikke unna at hun som en av svært få konservative ledere har sluppet ytre høyre inn i regjering. Vi ser at tonen i samfunnsdebatten og grensene for hva som er greit å si om andre, flyttes – og dette gjør Norge til et kaldere samfunn, sier Støre.

– Desperat

Høyre-nestleder Bent Høie mener at Støre går i sin egen felle:

– Dette er en type stempling av politiske motstandere som Støre selv advarte mot før valgkampen. Nå er han tydeligvis så desperat at han ikke klarer å la være, sier Høie til NTB.

Han mener Støres angrep på regjeringen samtidig rammer velgerne til alle de fire borgerlige partiene:

– Jeg aksepterer ikke at Støre stempler velgerne til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF som kalde. Også våre velgere har et sterkt engasjement for å gjøre Norge til et bedre samfunn. Når du ser på det vi for eksempel har gjort innen rusomsorgen, er det direkte feil å si at Norge er blitt et kaldere samfunn, sier Høie.

Sur og grinete

Frp-leder Siv Jensen mener at angrepet fra Støre inneholder lite nytt.

– Dette er den Støre vi har sett i hele valgkampen – sur, grinete og med et totalt fravær når det gjelder å diskutere sak. Han bør slutte med svartmalingen og heller begynne å diskutere det som virkelig betyr noe for folk. Folk kjenner seg ikke igjen i det bildet han forsøker å skape. Pilene peker i riktig retning, det går bedre i norsk økonomi, ledigheten går ned, velferden er blitt bedre og skattene er blitt lavere, sier Jensen til NTB.

Flere står utenfor

Støre sier at han mer enn gjerne snakker om politikken:

– Flertallet med Høyre og Frp ser ut til å ryke fordi nordmenn ikke vil ha den utviklingen som vi har hatt de siste fire årene. Vi heier på hver ledige som går inn i jobb. Men Siv Jensens problem er at flere går fra ledighet og helt ut av arbeidsmarkedet, sier Støre og legger til:

– Andelen av de av oss som er i jobb går ned, og underskuddene har vokst under Jensen. Dermed er vi mindre robuste til å møte utfordringene enn vi var tidligere. Vårt svar er å bruke de store pengene der de trengs – fremfor å bruke dem på skattelettelser til de rikeste, sier Ap-lederen.

