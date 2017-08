Signalfeilen på Bergensbanen rettet

Feilen oppsto i 9.40-tiden lørdag etter at det var blitt utført arbeid på linjen, og både lokaltogene og togene mellom Bergen og Oslo ble rammet av store forsinkelser.

Litt før klokken 13 opplyste Bane Nor at trafikken gikk som normalt igjen, men at de reisende fortsatt måtte regne med noen forsinkelser.

