Høy sikkerhet og rekordstor deltakelse i Pride-paraden i Kristiansand

– Jeg tror at mange av dem som har sittet hjemme og støttet oss, er med på festen i dag. Det er utrolig gøy. Dette trenger Sørlandet, sier lederen av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Anna Charlotte Larsen, til NRK.

På grunn av frykt for motdemonstrasjoner og muligheten for bråk og vold, hadde politiet bevæpnet seg. Paraden gikk imidlertid fredelig for seg.

Årets parade hadde slagordet «Ta Kristiansand tilbake» og er blitt beskrevet som den viktigste noen gang etter at den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerte mot det de kalte «homolobbyen» i Kristiansand i juli.

– Dessverre hadde vi besøk av noen nazister i sommer. Det vakte sterke reaksjoner. Derfor er det særlig viktig å markere dette i år. Det er fantastisk å se at så mange har møtt opp, sier byens ordfører, Harald Furre (H).

