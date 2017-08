Flertallet vil beholde norsk oljeindustri

Selv om det er variasjoner, er det flertall i alle aldersgrupper og alle landsdeler – og både blant menn og kvinner – for å beholde industrien, skriver Klassekampen. På landsbasis svarer 70 prosent ja på spørsmålet om «det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien i Norge». 16 prosent svarer nei, mens 13 prosent sier «vet ikke».

Kvinner er mer skeptiske enn menn og de yngre er mer skeptiske enn de eldre. Folk i Oslo og Akershus skiller seg ut som mer skeptiske, mens vestlendingene er de mest positive.

– Dette resultatet viser at det er et klart flertall som støtter næringen i alle deler av landet. For oss er dette veldig oppmuntrende, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass, som har bestilt undersøkelsen fra Kantar TNS. Han kaller målingen «en vitamininnsprøytning for de 200.000 menneskene som jobber i næringen».

(©NTB)