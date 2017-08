Sunnmøring dømt til sju års fengsel for overgrep mot døtre

Lang saksbehandlingstid og mannens henvendelse til døtrene med ønske om å legge alle kortene på bordet og å be om unnskyldning gjorde at Frostating lagmannsrett falt ned på en dom som var ett år mildere enn avgjørelsen i tingretten i fjor, melder NRK.

Mannen hadde opprinnelig anket over skyldspørsmålet, men siden han ikke møtte opp til ankeforhandlingen, ble han kjent skyldig i overgrepene. Han var gjort kjent med at uteblivelse fra rettssaken ville føre til avvisning, og at dette etter påtalemyndighetens syn burde sammenlignes med en tilbaketrekking av anken.

I retten i fjor fortalte en av døtrene at overgrepene mot henne startet allerede da hun gikk i første klasse på barneskolen. Hun sa at faren ofte drakk alkohol, brukte vold og framsatte trusler. Overgrepet mot den ene datteren ble anmeldt i 2013, men først tre år senere ble det tatt ut tiltale mot mannen. Den andre datteren politianmeldte faren i 2015.

I dommen skriver lagmannsretten at tidsbruken innebærer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

(©NTB)