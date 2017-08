Oslo Børs på stedet hvil

Til tross for at den store oppturen til DNO fortsatte fra dagen før – aksjen gikk opp med hele 13,8 prosent og var også dagens mest omsatt foran Marine Harvest – klarte altså ikke børsen å komme seg i pluss før stengetid.

Årsaken til at DNO-aksjen fortsatte å stige, var at selskapet torsdag meldte om en ny avtale med de kurdiske regionalmyndighetene i Nord-Irak, KRG.

Også Golden Ocean Group og Seadrill hadde en god dag på børsen med en opptur på henholdsvis 6,7 og 4,2 prosent. Opera Software falt med 4,5 prosent og ble dagens taper på hovedindeksen.

Blant de største selskapene var det bare Norsk Hydro (+0,8 prosent) og Yara (+0,2) som kunne vise til positive tall. DNB sto på stedet hvil, mens Marine Harvest falt med 2,4 prosent, Orkla med 1,1 prosent, Telenor med 0,5 og Statoil med 0,1 prosent.

Alle de toneangivende europeiske aksjeindeksene gikk svakt fram fredag. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,12 prosent, FTSE 100 i London med 0,05 og CAC 40 i Paris med 0,04 prosent.

Oljeprisen gikk svakt opp fredag. Et fat nordsjøolje ble fredag ettermiddag omsatt for rundt 52,2 dollar og et fat amerikansk lettolje for rundt 47,7 dollar.

(©NTB)