Justisministeren vil ha fortgang i sikringstiltak mot terrorisme

– Jeg er opptatt av at kommunene og politiet går i dialog for å kartlegge hvilke gater det er naturlig å sikre, og hvordan de bør sikres, sier Amundsen til NRK.

Amundsen sier prosessen med å iverksette ulike sikringstiltak for å forebygge terroranslag mot store folkeansamlinger ved bruk av kjøretøy, bør settes i gang raskt.

– Jeg oppfatter at det er litt for mye «pekeleken», at man ikke tar det initiativet selv. Derfor ber jeg Politidirektoratet om å instruere politidistriktene om å sette i gang den dialogen med kommunene, sier Amundsen.

I et brev til Politidirektoratet skriver Amundsen at Barcelona-terroren og andre lignende tidigere hendelser har aktualisert behovet for å handle raskt. I tillegg mener PST i sin siste trusselvurdering at det er sannsynlig at det vil skje et terrorangrep på norsk jord.

Amundsen sier til NRK at han kommer med en klar ordre til Politidirektoratet, og at det nå er viktig at partene sammen finner ut hvilke gater som skal sikres og hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte.

