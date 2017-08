Høie vil registrere organdonasjoner i kjernejournal

I dag kan man bruke et donorkort eller en app for å vise at man ønsker å gi organene sine videre, men Høie vil gjøre valget enda enklere og tydeligere, skriver Aftenposten.

– Det er i dag ingen automatikk i at samtykket er tilgjengelig for helsepersonell fordi informasjonen kun er lagret i den enkelte mobilapp eller stadfestet i et fysisk organkort. Det har lenge blitt etterlyst et sentralt register, og etter anbefalinger har jeg besluttet at det skal legges inn en funksjon i kjernejournal hvor du kan registrere deg. Dermed vil helsepersonell med en gang kunne se hvem som har registrert seg, forklarer helseministeren.

Han tror den nye funksjonen også kan gjøre samtalen med pårørende enklere, men understreker at den ikke blir en erstatning for disse samtalene.

Høie gir samtidig sykehusene i oppdrag å starte en kampanje for å få flere donorer.

– Det er et akutt behov for organdonorer, og køene vokser.

