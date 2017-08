Flere velgere med innvandrerbakgrunn enn førstegangsvelgere

Antallet stemmeberettigede har økt med nesten 113.000 til 3.756.400 personer ved stortingsvalget 11. september. Av disse har 259.900 innvandrerbakgrunn, 44.833 flere enn for fire år siden. Samtidig er det 248.500 førstegangsvelgere mellom 18 og 21 år. Det er 29 færre enn ved stortingsvalget i 2013, skriver Aftenposten.

Statistikkrådgiver Øyvin Kleven i Statistisk sentralbyrå (SSB) mener innvandrervelgerne kan bli viktige i årets stortingsvalg, ettersom det er så tett mellom blokkene. Andelen som stemmer, ligger i overkant av 20 prosentpoeng lavere blant innvandrere enn ellers i befolkningen. Professor Tor Bjørklund ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo sier dette i hovedsak skyldes at det stadig innlemmes nye velgere med innvandrerbakgrunn blant de stemmeberettigede, og at det tar tid å venne nye velgere til å bruke stemmeretten.

Velgerne med innvandrerbakgrunn har vist seg å stemme på venstresiden i større grad enn befolkningen ellers. I 2013 viste en undersøkelse fra SSB at over halvparten av velgerne med bakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten stemte på Arbeiderpartiet.

