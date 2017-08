Unge, ufaglærte menn i jobb har blitt færre

De siste ti årene har andelen nordmenn som jobber, sunket med 2,2 prosentpoeng, men for unge, ufaglærte menn er det mer dramatisk, skriver Klassekampen: I aldersgruppen 25–29 år er det en nedgang på 13 prosentpoeng.

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra avisa sett på alder og utdanningsnivå fra arbeidskraftundersøkelsen.

I aldersgruppen 30 til 39 år har sysselsettingsgraden falt med 7 prosentpoeng fra 2006 til 2016. I gruppen 15 til 24 har den falt med 8 prosentpoeng i samme periode.

Seniorforsker Simen Markussen ved Frisch-senteret ved Universitetet i Oslo mener teknologi og innvandring er blant årsakene til den store nedgangen for unge, ufaglærte menn.

– For gruppen av unge, ufaglærte menn er endringen dramatisk. De har havnet i en dobbel skvis ved at teknologiske endringer gjør etterspørselen etter slik arbeidskraft mindre. Samtidig som innvandring har skapt et tilbudssjokk av folk som vil jobbe. Det er flere som slåss om færre jobber, sier han.

Han sier redusert etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft og økt krav til utdanning er en trend man har sett lenge.

For kvinner med høyere utdanning mellom 25 og 29 år har sysselsettingsgraden falt med kun et halvt prosentpoeng.

