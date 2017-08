Rekordhøyt kvartalsresultat for Marine Harvest

Det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) er det største noensinne for laksekonsernet i andre kvartal. Men samtidig har lus og andre utfordringer ført til en nedgang i antall slaktet fisk i Norge.

Totalt var slaktevolumet internasjonalt på 78.612 tonn laks, mot 87.159 i samme periode i fjor.

– Høye laksepriser og sterk etterspørsel har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i andre kvartal. Det er gledelig at Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Irland leverer sterke resultater og reduserte kostnader. Det er også oppmuntrende at produksjonskostnadene har gått ned i Marine Harvest Chile, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog.

Selskapet hadde driftsinntekter og andre inntekter på 884 millioner euro (8,19 milliarder kroner), en oppgang fra 832 millioner euro i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt ble på 92 millioner euro, mot 90 millioner euro i forrige kvartal.

