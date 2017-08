Regnbueflagg fjernet i Lillesand og Birkenes

– Det er veldig dumt og trist at dette har skjedd. Vi har bestemt oss for å anmelde forholdet, sier ordfører Anders Christiansen til Fædrelandsvennen.

Ifølge Birkenes kommune ble snoren klippet og flagget fjernet enten onsdag kveld eller i løpet av natt til torsdag. Kommunen anser handlingen som hærverk og tyveri.

I 17-tiden torsdag ettermiddag ble også regnbueflagget utenfor rådhuset i Lillesand fjernet, sier ordfører Arne Tomassen til Lillesands-Posten.

– En mann i sort hettegenser er observert idet han firte flagget og sprang av sted, forteller Thomassen, som sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Politiet undersøker

Politiet i Agder hadde ikke fått noen henvendelser om flaggfjerningene før etter hendelsen i Lillesand torsdag ettermiddag.

– Det har kommet inn en melding om at det er kuttet ned et regnbueflagg i Lillesand utenfor rådhuset. Vi har prøvd å ringe opp et vitne, men uten å få tak i denne personen. Vi ønsker å høre om vitnet kan ha flere opplysninger, sier operasjonsleder John Repstad i Agder-politiet til NTB.

– Disse sakene behandles på lik linje med andre skadeverk og tyverier, så får vi se om vi får inn flere opplysninger som gjør at vi eventuelt går til pågripelse, sier Repstad.

Horne reagerer

Organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) har sendt regnbueflagg til alle de 30 Agder-kommunene. Organisasjonen har oppfordret ordførerne på Sørlandet til å heise det ikoniske flagget under Skeive Sørlandsdager denne uka. Ifølge Fædrelandsvennen har ni av kommunene sagt nei.

Tidligere likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer kraftig på flaggtyveriene, og sier alle ordførere nå må være klokkeklare på at homofili må være greit. Hun håper at kommunene som har sagt nei til å heise regnbueflagget, velger å snu.

– I hvert fall etter det som har skjedd i Birkenes og Lillesand. Vi må aldri glemme at det fortsatt er langt igjen, og at «homo» er et av de vanligste skjellsordene i skolegården. Selvsagt skal vi tenke på dem som har det verre i andre land, men vi må også tenke på norske ungdommer og voksne som skammer seg over noe så fint som kjærlighet, sier Huitfeldt til NTB.

Forandre menneskers liv

Spesielt etter nynazistmarsjen i Kristiansand, mener hun det er viktig å mobilisere for mangfold.

– Politikere bevilger penger og lager lover, men her kan man med relativt enkle symbolske grep forandre mange menneskeliv. Å tone flagg har nærmest fått en dobbelt betydning, sier Huitfeldt.

Ordfører Anders Christiansen i Birkenes sier de nå har sendt en forespørsel til FRI om å få et nytt regnbueflagg.

– Vi har sendt en forespørsel om de kan skaffe et nytt flagg. Dersom det kommer, vil flagget bli heist på nytt, sier Christiansen.

