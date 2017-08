Nok en måling med Ap under 30-tallet

Ap faller med 2,9 prosentpoeng sammenlignet med forrige ukes VG-måling til en oppslutning på 27,6 prosent. Det er det svakeste InFact har målt Ap til siden august 2013.

Flere andre målinger har vist en oppslutning under 30-tallet for Ap den siste tiden, og på gjennomsnittet så langt i august som Poll of polls beregner, ligger Arbeiderpartiet på 29,2 prosent.

En fremgang for SV på 1 prosentpoeng til 6,6 prosent og for Senterpartiet på 1,1 prosentpoeng til 12 prosent berger imidlertid et rødgrønt flertall med 87 mandater på VGs måling, uten at Miljøpartiet De Grønne (MDG) er tatt med. MDG løfter seg i denne målingen over sperregrensen med en fremgang på 1 prosentpoeng til 4,9 prosent oppslutning.

For de andre partiene er det bare små endringer sammenlignet med forrige ukes VG-måling. Venstre faller under sperregrensen med en tilbakegang på 0,5 prosentpoeng til 3,6 prosent. Høyre måles til 22,3 prosent (+0,3) og Fremskrittspartiet til 12 prosent (-0,1). KrF ligger stabilt på 5,3 prosent (+0,1). Rødt måles til 3,6 prosent (+0,1).

Feilmarginene oppgis til 1,7 prosentpoeng.

