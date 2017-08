Lav folkevekst i Oslo kan tvinge boligutbyggere til retrett

– Enkelte har nok en oppfatning om at Oslo er byen «alle» flytter til. Men tallene viser at nettoinnflyttingen til Oslo, fra øvrige regioner, har vært neglisjert gjennom mange år, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken til Dagens Næringsliv.

Tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram denne uken viste at utflyttingen fra Oslo var så høy at befolkningen i hovedstaden økte med beskjedne 241 personer. Totalt flyttet 8.910 personer til Oslo i andre kvartal. 10.303 flyttet ut. Fødselsoverskuddet på 1.634 personer gjorde at hovedstaden endte så vidt i pluss. Til sammenligning var befolkningsveksten 2.060 personer i Oslo i første kvartal i år.

Befolkningsstatistiker Laila Holmen Lystad i SSB sier tallene kan være en tilfeldighet.

– Vi må følge dette noe videre for å se om det er en ny trend. Oslo har høy utflytting til nærområder som kommuner i Akershus, men også til Østfold og Vestfold, sier hun.

Torsdag morgen er det rundt 4.000 boliger til salgs i Oslo på Finn. Samtidig ligger hovedstaden på byggetoppen. I andre kvartal ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 2.057 boliger i Oslo, ifølge SSB. Boligprisene er i dag 7 prosent lavere enn i april.

(©NTB)