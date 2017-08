Lagerbygning i full fyr i Tønsberg

Politiet opplyser like før klokken 20 at nabobygget som består av 56 studentboliger, blir evakuert.

– Brannvesenet forsøker å hindre spredning til et nabobygg, som også er et lager, skriver politiet i Vestfold på Twitter.

Ifølge Tønsbergs Blad fikk brannvesenet melding om at det brant i en bobil som sto lagret i hallen. Lagerbygget er fullstendig overtent og vil trolig brenne ned til grunnen.

Brannvesenet i Tønsberg får bistand fra flere andre stasjoner i Vestfold.

Operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-Øst politidistrikt sier til NRK at politiet ikke har fått beskjed om at det skal være personer i bygningen.

Bygningen har tidligere vært benyttet til Slottsfjellfestivalens nattklubbkonsept «Kastellnatt».

(©NTB)