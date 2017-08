Dronning Sonja på skogstur sammen med innvandrerkvinner

Torsdagens tur er et samarbeid med Den Norske Turistforening i Drammen, som har hatt stor suksess med sine turer for flerkulturelle.

– Det er veldig gøy at dronningen viser engasjement for vårt inkluderingsarbeid. Vi har de siste årene jobbet hardt for å inkludere flerkulturelle til friluftslivet, og da spesielt innvandrerkvinner som kanskje står utenfor arbeidslivet og samfunnet, sier daglig leder Simon Torgersen i DNT Drammen og Omegn.

Prosjektet flerkulturelt friluftsliv startet i 2013, og siden den gang har hundrevis av flerkulturelle deltatt på forskjellige arrangementer i regi av DNT.

(©NTB)