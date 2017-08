DNO-hopp etter nyhet om Irak-avtale sendte børsen opp

DNO-aksjen åpnet riktignok børsdagen med et solid fall etter at oljeselskapet la fram et svakt resultat for andre kvartal. Kalddusjen var derfor stor for mange aksjonærer som hadde solgt aksjer da selskapet like etter meldte om en ny avtale med de kurdiske regionalmyndighetene i Nord-Irak, KRG.

Selskapet selv mener de ikke fikk beskjeden om avtalen med KRG før aksjehandelen hadde startet, skriver E24.

I den andre enden av skalaen finner vi Opera Software og Seadrill som faller 20,45 og 28,78 prosent torsdag. Også Seadrill la fram kvartalsresultat torsdag. Selskapet gikk 100 millioner dollar i minus i andre kvartal og varsler at de trolig søker konkursbeskyttelse innen to og en halv uke. En restruktureringsplan er trolig på plass innen 12. september.

På de viktigste europeiske børsene var det også oppgang torsdag. CAC 40-indeksen i Paris steg 0,21 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London løftet seg 0,33 og 0,59 prosent.

Oljeprisen falt noe utover torsdagen, og et fat nordsjøolje ble ved børsens stengetid omsatt for 52,04 dollar.

