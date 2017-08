Prest fjerner muslimfiendtlige bønner på Universitetet i Oslo

Studentprest Inger Anne Naterstad forteller til Dagen at hun stadig vekk må bytte ut bønneboken. Selv om det ikke er så mange som besøker kapellet flittig, er det livlig på sidene i bønneboken.

Ifølge Naterstad hender det at noen bruker bønneboken for å agitere mot islam. Det hender også at andre svarer, slik at bønneboken utvikler seg til en slags debattbok. Andre skriver antiislamske og muslimfiendtlige tekster i bønneboken.

Vegg i vegg med kapellet ligger det muslimske bønnerommet al-masalla.

– Det skjer stadig vekk at noen skriver i bønneboken og ber om å få naboen vekk. Dette er ikke min holdning til samarbeid og heller ikke Den norske kirkes. Vi ønsker å ha et godt læringsmiljø, og det innebærer å inkludere ulike religiøse retninger, sier studentpresten til Dagen.

